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Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber! Mahkemeden dikkat çeken öneri! Yeniden hapse girebilirler

Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme kritik bir öneride bulundu. Yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'in yargılandığı davayla Polatların irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı davayla bu dosyanın birleştirilmesi için yazı yazdı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:57 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:59
Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber! Mahkemeden dikkat çeken öneri! Yeniden hapse girebilirler

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'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme ilk duruşmayı yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda ara kararını açıklayan İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tahliyesine hükmetti.

Dilan ve Engin Polat ( Fotoğraf: Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımı)Dilan ve Engin Polat ( Fotoğraf: Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımı)

BİRLEŞTİRME ÖNERİSİ GELDİ
Bir de yasa dışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davasına birleştirme önerisinde bulunacağını belirtti.


DAVALAR ARASI YASA DIŞI BAHİS İRTİBATI
Polatların davasına bakan mahkeme bu doğrultuda celse arası Derkan Başer'in yargılandığı mahkemeye bir yazı yazdı. 'Birleştirme önerisi' konulu yazıda, iki dava dosyası arasında '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçu yönünden irtibat bulunduğu belirtildi.

Dilan Polat'ın tutuklanma anları (Fotoğraf: DHA)Dilan Polat'ın tutuklanma anları (Fotoğraf: DHA)



İKİ DAVADAKİ SUÇLAMALAR ANLATILDI
Yazıda, hem Polatların hem Derkan Başer'in yargılandığı davanın iddianamesindeki eylemlere yer verildi. Engin Polat'ın sanal bahisten gelen paralarla şirket kurmak, Türkiye'de banka hesapları temin etmek, ATM ekibi kurmak, coin hesapları temin etmek ve kendi şirketlerinde toplanan paraları ana havuza atmak ve daha sonra yurt dışına coin üzerinden göndermek şeklindeki eylemlerine iddianamede yer verildiği anlatıldı.


Derkan Başer'in iddianamesinde ise, Başer liderliğindeki suç örgütünün nihai hedefinin yasa dışı bahisten toplanan paraları KKTC ve diğer ülkelerde bulunan Başer'e kripto cüzdanlar içerisinde kontrolü mümkün olmayacak şekilde çıkarılması olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu (DHA)Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu (DHA)


"ÖRGÜT VE EYLEMLERDE İRTİBAT VAR"
Sabah'ta yer alan habere göre; İki ayrı dosyada iki aynı soruşturma delillerinin birbiriyle örtüştüğünün gözlemlendiği kaydedilen yazıda, iddianamede Engin Polat'ın kurduğu suç örgütü eliyle yasa dışı bahis parasının birçok şirket içerisinde gezdirildikten sonra özellikle soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına, yasa dışı bahis lideri Derkan Başer' e aktarılmasını hedeflediği belirtildi.

Dilan Polat ( Fotoğraf: Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımı)Dilan Polat ( Fotoğraf: Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımı)



Yine iddianamede 2 dosyadaki örgüt ve eylemler arasında irtibatın vurgulandığı kaydedilen yazıda, yargılamanın birliği açısından '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçu yönünden dosyaların birleştirilmesi talebine onay verilip verilmeyeceği soruldu.


İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sorulan sorunun duruşmanın görüleceği aralık ayından önce yanıtlanması rica edildi.

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