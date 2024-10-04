Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber! Mahkemeden dikkat çeken öneri! Yeniden hapse girebilirler

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Engin ve Dilan Polat 'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme ilk duruşmayı yaptı. Geçtiğimiz haftalarda ara kararını açıklayan İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Engin Polat , babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tahliyesine hükmetti.

DAVALAR ARASI YASA DIŞI BAHİS İRTİBATI Polatların davasına bakan mahkeme bu doğrultuda celse arası Derkan Başer'in yargılandığı mahkemeye bir yazı yazdı. 'Birleştirme önerisi' konulu yazıda, iki dava dosyası arasında '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçu yönünden irtibat bulunduğu belirtildi.

BİRLEŞTİRME ÖNERİSİ GELDİ Bir de yasa dışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer 'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davasına birleştirme önerisinde bulunacağını belirtti.

Dilan Polat'ın tutuklanma anları (Fotoğraf: DHA)





İKİ DAVADAKİ SUÇLAMALAR ANLATILDI

Yazıda, hem Polatların hem Derkan Başer'in yargılandığı davanın iddianamesindeki eylemlere yer verildi. Engin Polat'ın sanal bahisten gelen paralarla şirket kurmak, Türkiye'de banka hesapları temin etmek, ATM ekibi kurmak, coin hesapları temin etmek ve kendi şirketlerinde toplanan paraları ana havuza atmak ve daha sonra yurt dışına coin üzerinden göndermek şeklindeki eylemlerine iddianamede yer verildiği anlatıldı.



Derkan Başer'in iddianamesinde ise, Başer liderliğindeki suç örgütünün nihai hedefinin yasa dışı bahisten toplanan paraları KKTC ve diğer ülkelerde bulunan Başer'e kripto cüzdanlar içerisinde kontrolü mümkün olmayacak şekilde çıkarılması olduğunun vurgulandığı aktarıldı.