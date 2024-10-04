Ekim 2024’te parayı bulacak burçlar: Ayın 17’sine kadar şanslı olanlar...

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Ekim ayı birçok burç için kariyer noktasında ve finansal anlamda fırsatlar sunuyor. Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy'un açıklamalarına göre özellikle 17 Ekim'e kadar Terazi, İkizler ve Kova burçları parayla ilgili olumlu gelişmeler yaşayacak.

Takvim Foto Arşiv İş yaşamında fırsatlar kapıda! Ulusoy bu dönem boyunca gökyüzündeki hareketlerin etkisiyle bu burçların iş yaşamında fırsatlar yakalayabileceğini belirtiyor. 17 Ekim'den sonra ise Akrepler, Balıklar ve Yengeçler için finansal durumlarında önemli iyileşmeler öngörülüyor. Akreplerin kararlılığı, balıkların yaratıcı vizyonu ve yengeçlerin koruyucu doğası bu süreçte onlara maddi başarılar getirebilir.