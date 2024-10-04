Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır?

A: Kara delik

B: Işık hızı

C: Kütle çekimi

D: Nükleer enerji

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Kara delik