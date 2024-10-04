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İlaç çetesinin rapor oyunu emniyete takıldı! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Mersin merkezli 8 ilde raporlu hastaların adına alınan ilaçları sigortasız kişilere satan, aralarında eczacıların da bulunduğu 19 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 13 bin 500 kutu ilaç, ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:42 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:42
İlaç çetesinin rapor oyunu emniyete takıldı! Çok sayıda şüpheli yakalandı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bazı hastanelerde MR ve BT tetkiklerinde kullanılmak üzere alınması gereken ilaçların usulsüz satış yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEN 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, Mersin, Hatay ve Adana'da aralarında eczacıların ve hastane görevlilerinin bulunduğu bir organizasyonun, pahalı ilaçları raporlu hastaların adına alarak biriktirip sigortası olmayan kişilere sattığı belirlendi. Şüphelilerin ilaç mümessilleriyle birlikte hareket ettiği tespit edilirken, Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kimlikleri tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda çamaşır makinesi, çamaşır sepeti gibi türlü yerlerde saklanmış piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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