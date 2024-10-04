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Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı

Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, ihbar üzerine ofisinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilmesi sonucu gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:37 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:37
Ferdi Tayfur’un damadı gözaltına alındı

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İstanbul'da Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül Pazartesi günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.

Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ve kızı (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ve kızı (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

Merkez Mahallesi'nde bulunan bir ofise giren polis ekipleri, burada bir süre arama yaptı.

GÖZALTINA ALINDI
Aramaların ardından ofiste bulunan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın (29) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve adli işlem yapılan Aydın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şarkıcı Ferdi Tayfur ve kızı (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)Şarkıcı Ferdi Tayfur ve kızı (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

KIZIYLA GERİLİM YAŞIYOR
Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arası ise uzun süredir iyi değil. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ferdi Tayfur ise bunun üzerine kızının şarkılarını okumasını istemediğini ifade etmişti.

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