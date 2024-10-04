GÖZALTINA ALINDI Aramaların ardından ofiste bulunan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur 'un kızı Tuğçe Tayfur 'un eşi Muhammet Aydın (29) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve adli işlem yapılan Aydın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Merkez Mahallesi'nde bulunan bir ofise giren polis ekipleri, burada bir süre arama yaptı.

Şarkıcı Ferdi Tayfur ve kızı (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

KIZIYLA GERİLİM YAŞIYOR

Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arası ise uzun süredir iyi değil. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ferdi Tayfur ise bunun üzerine kızının şarkılarını okumasını istemediğini ifade etmişti.