İstanbul'da Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül Pazartesi günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.
İstanbul'da Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül Pazartesi günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.
Merkez Mahallesi'nde bulunan bir ofise giren polis ekipleri, burada bir süre arama yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
Aramaların ardından ofiste bulunan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın (29) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve adli işlem yapılan Aydın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
KIZIYLA GERİLİM YAŞIYOR
Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arası ise uzun süredir iyi değil. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ferdi Tayfur ise bunun üzerine kızının şarkılarını okumasını istemediğini ifade etmişti.