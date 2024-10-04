Fethi Kabir nedir, ne anlama gelir? Fethi Kabir neden yapılır? Münevver Karabulut cinayetiyle gündeme geldi

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Türkiye'nin en trajik cinayet vakalarından biri olan Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden tam 15 yıl geçti. Ancak bu acı olayla ilgili tartışmalar bir türlü dinmek bilmiyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin gerçekleştirilmesine karar verdiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası fethi kabir kelimesinin anlamı hakkında aramalar hız kazandı.

(Takvim Foto Arşiv) FETHİ KABİR NEDİR, NE DEMEK? Defnedilmiş olan cesedin otopsi için mezardan çıkarılması işlemine denir. Bu işlem, mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılabiliyor.



Defin işlemlerinde yasal prosedürlere uyulmadığında fethi kabir işlemi uygulaır. Fethi kabir işlemine çeşitli durumlarda (İzinsiz gömülme, iddia ve şikâyetler, savcılık kararları, sigorta, vb.) başvuruluyor.