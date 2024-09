Erzincan’da kan donduran kaza! TIR’a ok gibi saplandı... Aynı aileden 3 kişi can verdi

Erzincan 'da hafif ticari aracın TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada can pazara yaşandı.







Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ CAN VERDİ



Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C'yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.