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Erzincan'da kan donduran kaza! TIR'a ok gibi saplandı... Aynı aileden 3 kişi can verdi

Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında feci bir kaza geldi. Hafif ticari araç, yol kenarından duran tıra ok gibi saplandı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 13:42 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 13:49
Erzincan’da kan donduran kaza! TIR’a ok gibi saplandı... Aynı aileden 3 kişi can verdi

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Erzincan'da hafif ticari aracın TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada can pazara yaşandı.

Erzincan'da feci kaza: 3 ölü!

Ramazan C'nin (44) kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı TIR'a arkadan çarptı.




Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ CAN VERDİ

Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C'yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.



Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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