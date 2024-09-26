Erzincan’da kan donduran kaza! TIR’a ok gibi saplandı... Aynı aileden 3 kişi can verdi

Erzincan'da hafif ticari aracın TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada can pazara yaşandı.
Ramazan C'nin (44) kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ CAN VERDİ
Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C'yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.
Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.