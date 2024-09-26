SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı kapıda mı?

Sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli hava için kullanılan bir terim olan "pastırma yazı" aslında sıcaklık seviyesinin mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılıyor. Son günlerde sıklıkla adı geçen 'pastırma yazı' ya da 'pastırma sıcakları' terimi, yoğun şekilde araştırılan konular arasında. İşte, 2024 pastırma yazı tarihi ve habere dair diğer detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 13:24 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 13:24
Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı kapıda mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Özellikle son günlerde yurt genelinde yaşanan sıcak hava artışı "pastırma yazı" kavramını akıllara getirdi. Halk arasında kırkikindi yağışları, kocakarı soğukları ve pastırma yazı olarak adlandırılan bu dönemlerde iklim krizinin etkisi de büyük. Öte yandan her sene gerçekleşen pastırma sıcakları değişen hava koşullarından etkilendi ve bazı yıllar hiç yaşanmazken bazen de yılda birden fazla olacak şekilde yaşandı. Peki, bu sene pastırma sıcakları ne zaman olacak? Son günlerde sıklıkla aranan "pastırma yazı" ve "pastırma sıcakları" ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle Ekim ayı sonuna doğru ve Kasım ayının ikinci haftası aralığında yaşanıyor. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre çok daha yüksek seviyelerde seyretmekte. Özellikle bu günlerde gündüzlerin güneşli, gecelerin ise açık ve ayazlı olacağını belirtelim.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Pastırma sıcakları ne anlama geliyor?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki zamanı tanımlar. Bu dönem Ekim ayının sonundan Kasım ayının ortasına dek devam eder. Öte yandan bu tanım güneşin tepede olduğu hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılmakta. Pastırma sıcakları bazen yılda birkaç kez yaşanırken bazen de hiç görülmez. Bununla beraber genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar devam eder. Özellikle bu dönemlerde gündüzler güneşli ve hafif rüzgarlı, geceler ise serin geçer. Geceleri ise yağış olmamakla birlikte don görülebilir.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

"Kocakarı yazı" ya da "Azize Birgitta yazı"

Pastırma yazı deyimi aslında pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Bu dönemlerde gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi nedeniyle; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde gerçekleşir. Dünyanın pek çok yerinde şahit olunan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde ise "Yerli yazı" gibi isimlendirilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak?
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
Casper
Mansur Yavaş yine ’fitne’ dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... İstifa etmem resti Aday olurum çıkışı
Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi
Mesut Pezeşkiyan’ın New York’taki sır toplantıları: İsrailli Profesör itiraf etti! Medyaya nasıl yansıttılar? | İran’daki çekişmenin ses kayıtları
MSB’den Lübnan açıklaması: Tahliye operasyonuna hazırız
CHP’li İBB ’kaçak’ dövüşüyor! Vaniköy’den sonra Sarıyer’de de kaçak villa... Boğaz’a vurulan ’Musevi’ hançer
Beşiktaş Ajax deplasmanında! Gio’dan flaş 11 kararı
FETÖ’nün TSK’ya sızma girişiminde yeni itiraf! Şifre 8-9-0-7... Kullanılan barkod sistemi | Elebaşı Gülen’le ne görüştü?
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan’a kaçtı! ’Derkan Başer’ iddiası Dilan Polat muamması
Yunus Emre Geçti gibi suç makineleri nasıl ortaya çıkıyor? Uzmanlar açıkladı: Her şeyin bir sınırı var
Milyonların hayatı değişecek: Çalışanlar ve emekliler için 8 önemli adım! Reformlar neler getirecek? Takvim nasıl işleyecek?
ÖZEL | Galatasaray’da ayrılık! Yönetime bildirdi Ocak’ta gidiyor
Hacı Sabancı’nın babalık davasında DNA iddiası: Bir çocuğu daha oldu
SON DAKİKA