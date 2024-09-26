Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı kapıda mı?

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Özellikle son günlerde yurt genelinde yaşanan sıcak hava artışı "pastırma yazı" kavramını akıllara getirdi. Halk arasında kırkikindi yağışları, kocakarı soğukları ve pastırma yazı olarak adlandırılan bu dönemlerde iklim krizinin etkisi de büyük. Öte yandan her sene gerçekleşen pastırma sıcakları değişen hava koşullarından etkilendi ve bazı yıllar hiç yaşanmazken bazen de yılda birden fazla olacak şekilde yaşandı. Peki, bu sene pastırma sıcakları ne zaman olacak? Son günlerde sıklıkla aranan "pastırma yazı" ve "pastırma sıcakları" ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

Anadolu Ajansı Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle Ekim ayı sonuna doğru ve Kasım ayının ikinci haftası aralığında yaşanıyor. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre çok daha yüksek seviyelerde seyretmekte. Özellikle bu günlerde gündüzlerin güneşli, gecelerin ise açık ve ayazlı olacağını belirtelim.