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Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 23:20 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 23:24
Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU: Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?

A: Kanuni Sultan Süleyman

B: Yavuz Sultan Selim

C: Yıldırım Bayezid

D: Fatih Sultan Mehmed

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

Cevap: Kanuni Sultan Süleyman

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