Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.
SORU: Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?
A: Kanuni Sultan Süleyman
B: Yavuz Sultan Selim
C: Yıldırım Bayezid
D: Fatih Sultan Mehmed
Cevap: Kanuni Sultan Süleyman