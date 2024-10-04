Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Ay yüzeyine inişle sonuçlanan, insanlı ilk uzay uçuşunun adı nedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.
SORU: Ay yüzeyine inişle sonuçlanan, insanlı ilk uzay uçuşunun adı nedir?
A: Apollo 11
B: Challenger
C: Sputnik1
D: Curiosity
Cevap: Apollo 11