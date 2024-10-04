Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "1971-1997 yılları arasında resmi adı "Zaire Cumhuriyeti" olan ülke hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU:

A: Zambiya Cumhuriyeti

B: Kongo Demokratik Cumhuriyeti

C: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

D: Güney Afrika Cumhuriyeti

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Kongo Demokratik Cumhuriyeti