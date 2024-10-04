Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir?

A: Vito Corleone

B: Joker

C: Hannibal Lecter

D: Superman

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Superman