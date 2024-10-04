Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "14,8 milyardan fazla görüntülenmeyle YouTube'de açık ara en çok izlenme sayısına ulaşan, hangisinin aile üyelerinin çeşitli el ve vücut hareketleriyle tanıtıldığı bir çocuk şarkısı videosudur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU:

A: Su aygırı

B: Kurbağa

C: Köpek balığı

D: Aslan

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Köpek Balığı