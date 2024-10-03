Sosyal medyanın sahte psikologları! 500 bini aştı! Danışmanlık adı altında milyarlarca liralık vurgun

Psikolojik danışman, ruh sağlığı danışmanlığı, yaşam koçluğu, NLP, kuantum terapisi, bilinçaltı temizliği, aile dizimi gibi tanımlarla insanlara sözde danışmanlık yapan ve seans düzenleyen sahte psikolog lar hem toplum sağlığını bozuyor hem de milyarlarca liralık vurgun yapıyor. SAbah'ta yer alan habere göre, Türkiye'de 200-250 bin psikoloji bölümünden mezun psikolog olduğunu belirten uzmanlar sahte psikolog sayısının ise 500 bini aştığını öngörüyor.

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YORUMLARI SATIN ALIYORLAR

Türk Psikologları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç, Türkiye'de hiç diploması olmayan ya da farklı bölümlerden mezun olan binlerce kişinin danışmanlık hizmeti verdiğini belirterek, "Bu sahte psikologlar netten topladıkları birkaç bilgi, okudukları 2-3 kitap ya da nereden aldıkları dahi belli olmayan sertifikalarla insanlara seans yapıyorlar. Bir psikolog etik gereği sosyal medyada reklam yapmaz. Ancak sahte psikologlar sosyal medyada ilan satın aldıkları yorumlarla binlerce kişiyi ağlarına düşürüyor. Burada ekonomik olarak yaşanan kaybın da ötesinde toplum sağlığı ciddi oranda bozuluyor" dedi.