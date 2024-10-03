İstanbul Kadıköy’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Görgü tanıkları olay anını anlattı (DHA)

'DEPREM OLDU SANDIK'

Patlamanın ardından yaşananları anlatan mahalle sakini, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Yanıkları olan bir kişi vardı. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.