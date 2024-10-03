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İstanbul Kadıköy'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

İstanbul Kadıköy'de 4 katlı bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması yaşandı. Patlamada bir kişi yaralanırken bir görgü tanığı "Pencerenin karşı çatıya uçmasını gördük. Bir kişi yaralandı. Deprem oldu sandık, hepimize geçmiş olsun" dedi.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:32 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:32
İstanbul Kadıköy’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

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Kadıköy'de 4 katlı binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması yaşandı.

Kadıköy'de doğal gaz patlaması (DHA)Kadıköy'de doğal gaz patlaması (DHA)

Patlamada çevredeki binalarda ve araçlarda hasar meydana gelirken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Görgü tanıkları olay anını anlattı (DHA)Görgü tanıkları olay anını anlattı (DHA)

'DEPREM OLDU SANDIK'

Patlamanın ardından yaşananları anlatan mahalle sakini, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Yanıkları olan bir kişi vardı. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Patlamada bir kişi yaralandı (DHA)Patlamada bir kişi yaralandı (DHA)

Bir başka görgü tanığı ise "Şiddetli bir patlama oldu. Doğalgaz sıkışmasından patlama olmuş, pencerenin karşı çatıya uçmasını gördük. Bir kişi yaralandı. Deprem oldu sandık, hepimize geçmiş olsun" dedi.

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