Eğirdir Gölü’nü Kurtarmak İçin 9 maddelik eylem planı hazırlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eğirdir Gölü'nün kuraklık, alg patlaması ve biyolojik kirlilik gibi tehditlere karşı korunması ve rehabilitasyonu için gerekli adımlar atılmaya başlandı.

Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler ve kamu ile özel sektör kuruluşlarından oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon, arazi çalışmalarıyla birlikte gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Göldeki sucul bitkilerin ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin TVK Genel Müdürlüğünce ön fizibilite raporu hazırlandı.

Kurtarma eylem planı hazırlandı(Fotoğraf: AA)

9 MADDELİK EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bilim insanları, Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu (EDR) hazırladı. Bu çalışmalar sonucunda belirlenen 9 maddelik eylem planı kamuoyuna duyuruldu.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, eylem planının uygulanmaya başlandığını açıkladı. Oktar, Eğirdir Gölü ve çevresindeki ekolojik değerlerin korunması amacıyla TVK Genel Müdürlüğü'nün gölü "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak ilan ettiğini belirtti. Bu adım ile birlikte, göl ve çevresindeki faaliyetlerin mevzuat çerçevesinde sınırlandırılmasını ve koruma ile kullanım dengesinin gözetilmesini amaçlıyor.

Temizlik için amfibi sulak alan rehabilitasyon aracı tasarladı (Fotoğraf: AA)

ÖZEL ARAÇLARLA VE DALGIÇLARLA TEMİZLİK BAŞLADI

Çalışmalar kapsamında acil müdahale olarak göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin temizlenmesi amacıyla Gemi İnşa Sanayi A.Ş. (GİSAŞ) amfibi sulak alan rehabilitasyon aracı tasarladı.

Bu araçlarla göl yüzeyinde, göl içindeki hassas bölgelerde ise özel ekipmanlı dalgıçlarla temizlik çalışmalarına başlandığını açıklayan Oktar, gölü besleyen Çayköy Dere ağzında biriken rüsubatın da (ağaç dalları ve bitki tortusunun) DSİ'ye ait araç ve ekipmanlarla temizlendiğini kaydetti.

TVK Genel Müdürlüğü, göl tabanında dip çamuru temizliği yapılmasına yönelik fizibilite çalışmalarına devam ediyor. Elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda dip çamuru temizliği başlatılacak.

TVK Genel Müdür Yardımcısı Oktar, "Çalışmalar kapsamında akademisyenlerimiz gölün içerisinden ve dip sedimanından 20 farklı noktadan alınan örnekleri analiz ediyor. Analizler tamamlandığında gölden çıkarılacak çamurun hangi bilimsel metotlarla bertaraf edileceği ve bununla ilgili yapılacak tüm önlemleri bizlere sunmuş olacaklar ve bu doğrultuda tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" dedi.

20 farklı noktadan alınan örnekleri analiz ediyor (Fotoğraf: AA)

"GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Eğirdir Gölü'nün hem bölge hem de ülke için taşıdığı önemi vurgulayarak şunları ifade etti:

"Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık göldeki su seviyesinin hızla azalmasına sebep oldu. Yağış rejimindeki değişiklikler, sıcaklık artışları ve bölgedeki insan faaliyetleri, göl ekosistemini olumsuz etkiledi. Su seviyesinin azalmasıyla göldeki biyolojik kirlilik, alg patlamaları ve kötü koku gibi sorunlar ortaya çıktı. Eğirdir Gölümüz bölgedeki içme suyu kaynağı olmasının yanı sıra tarımsal sulama, turizm ve balıkçılık gibi birçok alanda kritik öneme sahip. Dolayısıyla bu sorunların giderilmesi acil bir ihtiyaç haline geldi. Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerin koordinasyonuyla başlatılan rehabilitasyon çalışmaları sayesinde gölün ekosistemini koruyarak bu eşsiz doğal kaynağı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."