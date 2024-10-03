Obezlerin hepsinde bu vitamin eksik çıkıyor! Sadece o besinlerde var

D Vitamini İçeren Besinler

🌞 1. Somon Balığı

D vitamini içeriği açısından en zengin besinlerden biri olan somon balığı, aynı zamanda omega-3 yağ asitleri ve yüksek kaliteli protein sağlar. USDA verilerine göre, bir porsiyon pişmiş somon yaklaşık 570 IU D vitamini içerir. Bu miktar, günlük D vitamini ihtiyacınızı büyük ölçüde karşılamaya yardımcı olur.

🍳 2. Yumurta

Yumurta, özellikle sarısı, D vitamini açısından zengindir. Bir adet büyük boy yumurta sarısı günlük D vitamini ihtiyacınızın %5'ini karşılar. Yumurta sarısındaki D vitamini seviyesini artırmak için tavukların güneş ışığına maruz kalması ve tavuk yemlerinin D vitamini içeriği de önemlidir. Bu yüzden organik ve serbest dolaşan tavuklardan elde edilen yumurtalar tercih edilmelidir.