Diyarbakır Bismil'ebağlı Tavşantepe köyünde 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin'in (8), amca Salim Güran tarafından katledildiği iddia edildi. Türkiye'nin kanını donduran olayla ilgili 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak olayın neden gerçekleştirildiği henüz öğrenilemedi. Amcanın hem Narin'in annesiyle hem de diğer kardeşlerinin eşleriyle de ilişkisi olduğu iddia edildi. Tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın amcanın Narin'i öldürüp cansız bedeni kendisine getirdiğini ve kendisinin de dereye götürdüğünü söylemişti. Ancak o açıklamalar da kamuoyunu tatmin etmedi. Öte yandan bir iddia da gazeteci Cengiz Erdinç'den geldi. Erdinç, Narin'in bir intikama kurban gitmiş olabileceğini söyledi: Narin'in bir şey görmesinden daha çok babası Arif Güran'a yönelik intikamın parçası olduğunu, onu göstere göstere yok ettiklerini düşünüyorum.

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