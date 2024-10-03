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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı!

Sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, trafik yoğunluğu ile karşılaştı. İstanbul'un sürekli kanayan yarası olan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:50
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı!

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Kentte sabah saatlerinde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı noktalarında trafik arttı.

Avrupa Yakası'nda TEM Bağlantı Yolu'nda AKOM yönüne ve D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan Topkapı istikametine doğru yoğun trafik gözlemleniyor. Mahmutbey gişeler bölgesinde ise Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik akıcı bir şekilde seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal-Kadıköy arasında çift yönlü bölgesel yoğunluk yaşanırken, Uzunçayır mevkisinde Ankara yönünde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametlerinde trafik yoğun seyrediyor.

Toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı (Fotoğraf: AA)Toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı (Fotoğraf: AA)

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkanlar, bazı toplu taşıma duraklarında, metrobüs ve metro aktarma merkezlerinde yoğunluğa neden oldu. Özellikle Küçükçekmece'deki Beşyol ve Sefaköy metrobüs duraklarında belirgin bir yoğunluk oluştu.

M5 Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı'nda Üsküdar yönünde yaşanan yoğunluğun, metrobüs aktarması olan Altunizade istasyonunda azaldığı gözlemlendi. Altunizade'de her iki metrobüs turnikesinden başlayan yolcu yoğunluğu, köprü üzerinden peronlara kadar uzandı.

Avrupa Yakası'nda ve Anadolu Yakası'nda yoğunluk yaşandı (Fotoğraf: AA)Avrupa Yakası'nda ve Anadolu Yakası'nda yoğunluk yaşandı (Fotoğraf: AA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

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