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Tarım cebimde uygulaması nedir, nasıl indirilir? İfşa listesi detayları için...

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehdit edebilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların listesini açıkladı. Milyonlarca vatandaş bu konuyu merak ederken Tarım Cebimde uygulamasını kullanarak listelenen ürünleri sorgulamak mümkün hale geldi. Peki Tarım Cebimde uygulaması tam olarak nasıl bir işlev sunuyor? İşte bakanlığa ait uygulamaya ve habere dair detaylar…

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 11:47 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 11:54
Tarım cebimde uygulaması nedir, nasıl indirilir? İfşa listesi detayları için...

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Gıda taklit ve tağşişi hakkında paylaşılan listeden sonra konuya dair birçok detay merak konusu haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde sağlığı tehlikeye atabilecek ürünlere dair yayınladığı liste gündem yarattı! Vatandaşlar riskli ve hileli gıdalar hakkında daha detaylı bilgi alabilmenin yollarını arıyor. Öte yandan Tarım Bakanlığı'na bağlı olan "Tarım Cebimde" uygulaması ile detayları kolayca öğrenmek mümkün.

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Tarım Cebimde nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "Tarım Cebimde" mobil uygulaması işletmelerin denetim durumlarına erişim sağlıyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın belirttiği üzre kullanıcılar bir kafeteryada denetim geçmişini öğrenmek için barkod okutabiliyor. Bu sayede işletmenin kaç kez denetlendiğini görerek gıda güvenliğini kontrol edebiliyorlar.

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Tarım Cebimde nasıl indirilir?

Tarım Cebimde uygulamasını indirmek için Google Play Store (Android) veya App Store (iOS) üzerinden "Tarım Cebimde" araması yapmanız yeterli olacaktır. Uygulama çıktığında "İndir" butonuna tıklayarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İndirme tamamlandığında artık uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

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İşletmelerin denetim durumuna erişim sağlıyor

Tarım Cebimde uygulaması kullanıcıların ziyaret ettiği işletmelerde gıda denetim süreçlerini takip etme ve güncel bilgilere ulaşma fırsatı sunuyor. Böylece vatandaşlar üretim ve satış aşamalarında gıda güvenliği konusunda bilgi sahibi olabilmekte. Öte yandan uygulama işletmelerin denetim durumuna da erişim yapma imkanı sağlıyor.

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