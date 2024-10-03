HAVA DURUMU | Cezayir’den geliyor! Resmen bahar havası! 3 gün 30 dereceyi bulacak | Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı vatandaşların dışarıya çıkmadan önce araştırdığı ilk konu oluyor. Günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı havayla kışlıkları çıkaran vatandaşa Ekim sürprizi geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının önümüzdeki 3 gün 30 dereceyi bulacağını açıkladı.

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Beş büyük kentte de güneş var, rüzgarlar hafif, sıcaklık 3-4 derece daha artıyor. İstanbul 28, Ankara 26, İzmir ve Bursa 30, Antalya 31 derece. Hafta sonu da öğle saatleri sıcak geçecek, geceler ise artık serin oluyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 26°C

Parçalı ve az bulutlu