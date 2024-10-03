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HAVA DURUMU | Cezayir'den geliyor! Resmen bahar havası! 3 gün 30 dereceyi bulacak | Bugün hava nasıl olacak?

Eylül ayını serin ve yağışlı havayla bitiren ülkemiz Ekim ayına sıcak havayla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Hatta Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava ile birlikte önümüzdeki 3 gün sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak. Peki bugün hava nasıl olacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:00
HAVA DURUMU | Cezayir’den geliyor! Resmen bahar havası! 3 gün 30 dereceyi bulacak | Bugün hava nasıl olacak?

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Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı vatandaşların dışarıya çıkmadan önce araştırdığı ilk konu oluyor. Günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı havayla kışlıkları çıkaran vatandaşa Ekim sürprizi geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının önümüzdeki 3 gün 30 dereceyi bulacağını açıkladı.

Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava, sıcaklıkları bu 3 gün 30 dereceye yaklaştıracak.

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Beş büyük kentte de güneş var, rüzgarlar hafif, sıcaklık 3-4 derece daha artıyor. İstanbul 28, Ankara 26, İzmir ve Bursa 30, Antalya 31 derece. Hafta sonu da öğle saatleri sıcak geçecek, geceler ise artık serin oluyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 31°C

Az bulutlu

MUĞLA, 27°C

Az bulutlu ve açık

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 27°C

Az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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