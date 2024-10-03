Fenomen Tolunay Topal Dilan ve Engin Polat soruşturmasında dosyaya girdi! Şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat, MASAK'ın incelemesine takıldı.
Haklarında kara para aklama, vergi kaçırma, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından soruşturma başlatılan Polat çifti geçtiğimiz yıl kasım ayında tutuklandı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat, MASAK'ın incelemesine takıldı.
Haklarında kara para aklama, vergi kaçırma, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından soruşturma başlatılan Polat çifti geçtiğimiz yıl kasım ayında tutuklandı.
Geçtiğimiz haftalarda birkaç gün arayla tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında yürütülen "vergi suçu" soruşturmasında Engin Polat'ın babası, kardeşi ve sosyal medya fenomeni Tolunay Topal da şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Şüphelilerin ticari faaliyet yaptıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerine dair ifade verdikleri öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasına Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından devam ediyor.
FENOMEN TOLUNAY TOPAL DA ŞÜPHELİ!
Çiftin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüyor. İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçen gün Dilan ve Engin Polat çifti savcılığa ifade vermek için adliyeye geldi.
Bugün ise Engin Polat'ın babası Sezgin ve kardeşi Alper Kürşat Polat ile fenomen Tolunay Topal şüpheli sıfatı ile ifade verdi. Şüphelilerden Tolunay Topal'ın Polatlardan bir şirket için bayilik aldığı belirlendi.
"TİCARİ FAALİYET YAPTIK" SAVUNMASI
Şüphelilerin ticari faaliyet yaptıklarını söylediği ve suçlamaları kabul etmediklerine dair ifade verdikleri öğrenilirken, soruşturma kapsamında yarın da Polat çiftinin muhasebecisi olarak bilinen Ahmet Gün'ün ifadesi alınacağı belirtildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında incelenen 7 şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattıkları bilirkişi raporunda tespit edildi.