Fenomen Tolunay Topal Dilan ve Engin Polat soruşturmasında dosyaya girdi! Şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Tolunay Topal (Takvim Foto Arşiv)

FENOMEN TOLUNAY TOPAL DA ŞÜPHELİ!

Çiftin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüyor. İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçen gün Dilan ve Engin Polat çifti savcılığa ifade vermek için adliyeye geldi.

Bugün ise Engin Polat'ın babası Sezgin ve kardeşi Alper Kürşat Polat ile fenomen Tolunay Topal şüpheli sıfatı ile ifade verdi. Şüphelilerden Tolunay Topal'ın Polatlardan bir şirket için bayilik aldığı belirlendi.