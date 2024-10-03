İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bursa'da Orhangazi ilçesinde, 6'ncı kattaki evinin balkonundan binanın girişindeki manavın brandasına düşerek ağır yaralanan 27 yaşındaki C.A.'nın, telefonda kavga ettiği kocası O.A.'ya kızarak kendisini boşluğa bıraktığı belirtildi. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Garaj Sokak'taki 6 katlı bir binada meydana geldi. Binanın son katındaki dairede oturan C.A., telefonda eşi ile tartıştıktan sonra balkondan düştü.

Bursa'da eşine kızan kadın balkondan atladı (DHA) AĞIR YARALANDI

Binanın girişindeki manavın brandasının üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin, itfaiyenin yardımıyla çıktığı branda üzerinde ilk müdahalesini yaptığı C.A. sedyeyle indirilip, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan C.A. Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.