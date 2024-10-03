Fabrika yangını yeniden alevlendi: Alevler metrelerce yükseldi

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ancak 4. saatte alevler yeniden yükseldi.

Ekipler Çerkezköy'deki yangına müdahale ediyor (DHA)

Ekipler Çerkezköy'deki yangına müdahale ediyor (DHA)

4. SAATE GİRİLDİĞİNDE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Çerkezköy OSB'deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, 3 saatin ardından büyük çapta kontrol altına alınırken, 4. saate girildiğinde alevler yeniden yükseldi. Yangında alevler metrelerce yükselirken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında yoğun çaba harcadı.