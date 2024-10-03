Fabrika yangını yeniden alevlendi: Alevler metrelerce yükseldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ancak 4. saatte alevler yeniden yükseldi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ancak 4. saatte alevler yeniden yükseldi.
4. SAATE GİRİLDİĞİNDE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ
Çerkezköy OSB'deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, 3 saatin ardından büyük çapta kontrol altına alınırken, 4. saate girildiğinde alevler yeniden yükseldi. Yangında alevler metrelerce yükselirken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında yoğun çaba harcadı.
EKİPLERİN ALEVLERE MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Yangını kontrol altına almak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar itfaiye ekiplerine destek verirken, AFAD ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede konuşlandırıldı. Yaklaşık 4 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın alanı havadan görüntülendi.