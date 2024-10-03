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Fabrika yangını yeniden alevlendi: Alevler metrelerce yükseldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi. Ekiplerin yükselen alevlere müdahalesi aralıksız devam ediyor.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 16:42 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:39
Fabrika yangını yeniden alevlendi: Alevler metrelerce yükseldi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ancak 4. saatte alevler yeniden yükseldi.

Ekipler Çerkezköy'deki yangına müdahale ediyor (DHA)Ekipler Çerkezköy'deki yangına müdahale ediyor (DHA)

Çerkezköy'deki kumaş fabrikasında yangın!

Ekipler Çerkezköy'deki yangına müdahale ediyor (DHA)Ekipler Çerkezköy'deki yangına müdahale ediyor (DHA)

4. SAATE GİRİLDİĞİNDE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Çerkezköy OSB'deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, 3 saatin ardından büyük çapta kontrol altına alınırken, 4. saate girildiğinde alevler yeniden yükseldi. Yangında alevler metrelerce yükselirken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında yoğun çaba harcadı.

Çerkezköy'de bir kumaş fabrikasının deposunda yangın (DHA)Çerkezköy'de bir kumaş fabrikasının deposunda yangın (DHA)

EKİPLERİN ALEVLERE MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangını kontrol altına almak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar itfaiye ekiplerine destek verirken, AFAD ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede konuşlandırıldı. Yaklaşık 4 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın alanı havadan görüntülendi.

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