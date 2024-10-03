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Prof. Dr. Orhan Tatar Marmara Fayı için uyardı: 7.8 büyüklüğünde depremi tetikleyebilir

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte depremleri arasındaki alanın hâlâ kırılmadığını belirterek, bu fayın yıllık 2,5 santimetre enerji biriktirdiğini ve kırılmanın 7.2 ile 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 17:27 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 17:27
Prof. Dr. Orhan Tatar Marmara Fayı için uyardı: 7.8 büyüklüğünde depremi tetikleyebilir

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Marmara Belediyeler Birliği'nin 2'nci Meclis Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ve belediye başkanları katılarak Marmara Bölgesi'nin afet yönetimi konusunu ele aldı.

250 yıldır enerji toplayan Marmara fayının 7.8'lik deprem üretebileceğini söyleyen AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte (Şarköy) depremleri arasındaki alan henüz kırılmadı. Tek bir kerede mi yoksa birkaç parça şeklinde mi kırılır, bunun hiçbir anlamı yok. Sonuçta enerji biriktirmiş durumda ve günün birinde kırılacak. Her yıl 2,5 santimetre enerji biriktiriyor, her yıl 2,5 santimetre batıya doğru hareket ediyor. Bu fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. Burada baktığımızda 250 yıllık birikim var. Bugüne kadar 6 ila 7 metre arasında yer değiştirmesi söz konusu. Hatırlarsanız 17 Ağustos'ta, demir yolundaki rayların bükülmesi bu şekilde oldu. Bu hangi büyüklükteki depreme karşılık derseniz, kırılmanın mekanizmasına göre 7.2'den başlayıp 7.8'e kadar çıkabilecek büyüklükte bir deprem üretebilir'' ifadelerini kullandı.

'6 ŞUBAT HİÇBİR HATAYI AFFETMEDİ'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine dikkat çeken Prof. Dr. Tatar, "6 Şubat'ı konuşmaya başladığımda benim boğazım düğümleniyor ve gözlerim yaşarıyor. Birçok acıyı yüreğimde hissediyorum. 77 gün AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde görev yaptım. O adrenalinle, uykusuz bir şekilde, birçok şeye koşturmaya çalıştım. Keşke tek bir canımızı bile yitirmeseydik. 6 Şubat gerçekten hiçbir hatayı affetmedi. Dolayısıyla 85 milyon insanın şapkasını önüne koyup, biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım. Bizim için aslında 17 Ağustos bir milattı, ama onun da milat olmadığını 6 Şubat'ta gördük'' diye konuştu.

'BURSA'DAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Bursa'nın yüksek deprem riski taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Tatar, "Sadece Marmara içinde aktif faylar yok. Marmara'nın güneyinde de aktif faylar bulunuyor. Biz Marmara Depremi'ne odaklanmışken, günün birinde başka depremle karşı karşıya kalabiliriz. Mustafa Başkanımı korkutmak istemiyorum ama Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden birisidir. 1855 Bursa depremi Uluabat fayından kaynaklanmış bir depremdir'' mesajını verdi.

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