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Batman'da zehir tacirlerine nokta operasyon! Çok sayıda zanlı tutuklandı

Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor! Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:43 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:44
Batman’da zehir tacirlerine nokta operasyon! Çok sayıda zanlı tutuklandı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları 6 zanlının Batman'da, 2 zanlının ise Ankara'da bulunduğunu belirledi.

Emniyet güçlerinin zehir tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor (Fotoğraf:İHA)Emniyet güçlerinin zehir tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor (Fotoğraf:İHA)

9 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Batman ve Ankara'daki 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda, 41 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 3 gram esrar ve 16 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda toplam 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.


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