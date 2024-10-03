Batman’da zehir tacirlerine nokta operasyon! Çok sayıda zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları 6 zanlının Batman'da, 2 zanlının ise Ankara'da bulunduğunu belirledi.

Emniyet güçlerinin zehir tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor (Fotoğraf:İHA)

9 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Batman ve Ankara'daki 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda, 41 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 3 gram esrar ve 16 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda toplam 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.