Arnavutköy’de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yanan binanın bitişiğinde bulunan binada oturanlar yangının kendi binalarına sıçramaması için hortumla yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı (DHA)

ALEVLER TÜM ÇATIYI SARDI

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.

İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı (DHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalar başlattı.

İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı (DHA)

ÇATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında yaralanan olmazken, çatı kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk anlarında yükselen alevler ve dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü.

İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı (DHA)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yarım saat süren yoğun müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan çıkan yangında panik olan vatandaşlar sokağa dökülürken, çatının yandığı anlar ve yangın esnasında yaşananlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Ayrıca ekiplerin yanan çatıdaki çalışması dron kamerası tarafından havadan görüntülendi.