Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç ve ailesine saldıran Mert Can Kılıç tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın dün görülen karar duruşmasında verilen arada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ve ailesine yönelik saldırı ile ilgili şüpheli Mert Can Kılıç , 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklandı.

Sinan Ateş'in yakınlarına saldıran şüpheli tutuklandı (DHA)



Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen karar duruşmasına verilen arada sanık yakınlarından Mert Can Kılıç, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ve yanındaki eşi ile diğer yakınlarına saldırıda bulundu. Mert Can Kılıç, polis tarafından gözaltına alınırken, Ateş ailesi duruma tepki gösterdi. Mert Can Kılıç, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kılıç, nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklandı.