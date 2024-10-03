Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç ve ailesine saldıran Mert Can Kılıç tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın dün görülen karar duruşmasında verilen arada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ve ailesine yönelik saldırı ile ilgili şüpheli Mert Can Kılıç, 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklandı.
Sinan Ateş'in yakınlarına saldıran şüpheli tutuklandı (DHA)
Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen karar duruşmasına verilen arada sanık yakınlarından Mert Can Kılıç, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ve yanındaki eşi ile diğer yakınlarına saldırıda bulundu. Mert Can Kılıç, polis tarafından gözaltına alınırken, Ateş ailesi duruma tepki gösterdi. Mert Can Kılıç, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kılıç, nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklandı.
Sinan Ateş'in yakınlarına saldıran şüpheli tutuklandı (DHA)
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki duruşma salonunda görülen ve kamuoyunca Sinan Ateş cinayeti olarak bilinen dosyanın yapılan yargılanması sırasında verilen arada, kurum ana girişi nizamiyesi karşısında bulunan kafeteryada meydana gelen mağdurlar SA.K., S.A.Y., M.K. ve B.G.'ye yönelik yaralama olayı ile ilgili şüpheli M.C.K. Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatı ile aynı gün gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheli M.C.K. ifade işlemleri sonrası sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan talep doğrultusunda tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.