Rojin Kabaiş’ten 5 gündür haber yok! Arama çalışmalarına sonar cihazı da dahil oluyor

Rojin Kabaiş 5 gündür aranıyor (DHA) BABADAN YURT YÖNETİMİNE TEPKİ

Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş, "Aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar. Kızım cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında kaldığı yurtta yemek yedikten sonra çıkmış. O sırada annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki, 'Markete gidip hazır kahve alacağım.' Annesi de ona, 'Al hemen yurda geri dön, geç kalma.' O da 'Tamam' demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kızımızın kaybolduğu ile ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar.

Rojin Kabaiş (DHA) TELEFONU VE KULAKLIĞI SAHİLDE BULUNDU O gece bana haber vermediler. Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim. Beni aradıklarında kızımın gelmediğini bana söylediler, ben de bana niye bu kadar geç haber verdiniz diye sordum. Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında arkadaşları bulmuş. Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve kek bırakmış orada. Burası da güvenlik kamerasının görmediği bir yer" dedi.

Rojin Kabaiş (DHA) 2 GÜNDÜR OKULA GİTMİYORMUŞ

Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen Kabaiş, "Yurt yetkilileri polis karakoluna da geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu. Bizimle hiçbir sorunu yoktu. Buraya da yeni geldiği için yakın bir arkadaşı da yoktu. Van'a ilk geliyor. Oda arkadaşı da iki gündür gelmiş. O da demiş ki ben telefondan aramışım cevap vermemiş. Arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir haber alamadık" diye konuştu.

Sonar Cihazı (Wikipedia) SONAR CİHAZI KULLANILACAK

Bugünkü çalışmalarda ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak. Ekiplere takviye olarak da Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelecek olan polis teknesi de göl üzerinde diğer ekiplere destek verecek. SONAR NEDİR?

Sese dalgalarının su altında yayılmasından faydalanarak, su altında ve su üstünde mesafe kat etmeyi, bir takım cisimleri tespit etmeyi ve haberleşme sağlamayı sağlayan cihazlara sonar denmektedir.



SONAR CİHAZLARI NASIL ÇALIŞIR?

Sonarların çalışma mantığı ses dalgalarıdır. Ses dalgalarını kullanımı sayesinde tüm bu haberleşme, iletişim ve ölçümler gerçekleştirilmektedir. Gemilerin ya da teknelerin alt kısımlarına yerleştirilirler. İşlevleri bakımından farklı tip sonarlar bulunmaktadır. Ama mantık olarak aynı işlemi yaparlar.