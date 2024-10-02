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Rojin Kabaiş'ten 5 gündür haber yok! Arama çalışmalarına sonar cihazı da dahil oluyor

Van'da kaldığı yurttan 'sahile gidiyorum' diye ayrılan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 5 gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri Van Gölü ve çevresinde çalışmalarına devam ederken bugünkü çalışmalarda Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazının kullanılacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:26 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:39
Rojin Kabaiş’ten 5 gündür haber yok! Arama çalışmalarına sonar cihazı da dahil oluyor

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül günü saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Rojin Kabaiş nerede? (DHA)Rojin Kabaiş nerede? (DHA)

Polisin araştırmasında Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

28 Eylül'de Kabaiş'in arkadaşlarının, Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu; telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 5'inci günde de çalışmalarını sürdürüyor.

Rojin Kabaiş'in telefon ve kulaklığı Van Gölü sahilinde bulundu (DHA)Rojin Kabaiş'in telefon ve kulaklığı Van Gölü sahilinde bulundu (DHA)

Van Gölü sahilinde Çevik Kuvvet polisleri, polis atlı birlikleri, göl üzerinde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışması yapıyor.

Ekipler, sahil kenarında bulunan Bardakçı Mahallesi'nde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dün mahalledeki evler, evlerin bahçeleri ve metruk binalar didik didik arandı.

Rojin Kabaiş 5 gündür aranıyor (DHA)Rojin Kabaiş 5 gündür aranıyor (DHA)

BABADAN YURT YÖNETİMİNE TEPKİ
Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş, "Aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar. Kızım cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında kaldığı yurtta yemek yedikten sonra çıkmış. O sırada annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki, 'Markete gidip hazır kahve alacağım.' Annesi de ona, 'Al hemen yurda geri dön, geç kalma.' O da 'Tamam' demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kızımızın kaybolduğu ile ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar.

Rojin Kabaiş (DHA)Rojin Kabaiş (DHA)

TELEFONU VE KULAKLIĞI SAHİLDE BULUNDU

O gece bana haber vermediler. Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim. Beni aradıklarında kızımın gelmediğini bana söylediler, ben de bana niye bu kadar geç haber verdiniz diye sordum. Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında arkadaşları bulmuş.

Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve kek bırakmış orada. Burası da güvenlik kamerasının görmediği bir yer" dedi.

Rojin Kabaiş (DHA)Rojin Kabaiş (DHA)

2 GÜNDÜR OKULA GİTMİYORMUŞ
Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen Kabaiş, "Yurt yetkilileri polis karakoluna da geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu. Bizimle hiçbir sorunu yoktu. Buraya da yeni geldiği için yakın bir arkadaşı da yoktu. Van'a ilk geliyor. Oda arkadaşı da iki gündür gelmiş. O da demiş ki ben telefondan aramışım cevap vermemiş. Arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir haber alamadık" diye konuştu.

Sonar Cihazı (Wikipedia)Sonar Cihazı (Wikipedia)

SONAR CİHAZI KULLANILACAK
Bugünkü çalışmalarda ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak. Ekiplere takviye olarak da Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelecek olan polis teknesi de göl üzerinde diğer ekiplere destek verecek.

SONAR NEDİR?
Sese dalgalarının su altında yayılmasından faydalanarak, su altında ve su üstünde mesafe kat etmeyi, bir takım cisimleri tespit etmeyi ve haberleşme sağlamayı sağlayan cihazlara sonar denmektedir.

SONAR CİHAZLARI NASIL ÇALIŞIR?
Sonarların çalışma mantığı ses dalgalarıdır. Ses dalgalarını kullanımı sayesinde tüm bu haberleşme, iletişim ve ölçümler gerçekleştirilmektedir. Gemilerin ya da teknelerin alt kısımlarına yerleştirilirler. İşlevleri bakımından farklı tip sonarlar bulunmaktadır. Ama mantık olarak aynı işlemi yaparlar.

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