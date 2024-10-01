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Maltepe’de pitbull dehşeti! Saldırdığı kediyi adeta parçalayarak öldürdü

İstanbul Maltepe’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, sitenin bahçesindeki bir kediye feci bir şekilde saldırdı. Olayda köpeğin sahibi kediyi kurtarmaya çalışırken “Ben ne yapabilirim buna?” diyerek yardım istedi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 17:46 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 18:11
Maltepe’de pitbull dehşeti! Saldırdığı kediyi adeta parçalayarak öldürdü

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Maltepe'de Ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, sitenin bahçesindeki bir kediye saldırdı. Dehşete düşüren olayda köpeğin sahibi, kediyi kurtarmaya çalışırken çaresizlik içinde "Ben ne yapabilirim buna?" diyerek yardım istedi.

Pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı

Maltepe’de pitbull saldırdığı kediyi parçaladı (İHA) Maltepe’de pitbull saldırdığı kediyi parçaladı (İHA)

KEDİYİ PARÇALAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, sabah saatlerinde Maltepe'de Zümrütevler Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Yasaklı ırklar arasında yer alan pitbull cinsi köpek, site sakinlerinin gözleri önünde bir kediyi parçalayarak öldürdü.

Maltepe’de pitbull saldırdığı kediyi parçaladı ( İHA) Maltepe’de pitbull saldırdığı kediyi parçaladı ( İHA)

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Köpeğin sahibi, saldırıya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kediyi kurtarmaya çalışırken çaresizlik içinde "Ben ne yapabilirim buna?" diye çevredekilerden yardım istedi. Korku dolu o anlar bir site sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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