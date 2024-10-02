Türk Hava Yolları 'nın İstanbul'dan Londra'ya giden uçağında olay çıkaran Berat Güdül , kalkışa hazırlanan uçakta hosteslere küfür ve hakaret ederek etrafa zarar vermişti. Tüm uyarılara rağmen sakinleşmeyen ve yerine geçmeyen Güdül'ü olay yerine gelen polis ekipleri ters kelepçe ile gözaltına alarak uçaktan indirmişti. 14 Eylül günü yaşanan olayda hakkında tutanak tutulan adam savcılığa sevk edilmişti.

Uçak seferini birbirine katan magandaya 9 yıl hapis istemi (AA) KAÇMA ŞÜPHESİ NEDENİYLE YAKALANDI İfadeye çağrılmasına rağmen bahane sunarak savcılığa gitmeyen Berat Güdül hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı. Karar sonrası Samsun'da yakalanan adam ifadesinde Londra'da bir üniversitede işletme okuduğunu ve babasının işleriyle de ilgilendiğini söyleyen Güdül "8 numara koltuğumu 17 ile değiştirmişler. 17 numaraya oturdum, daha evvel bana sonda takılmıştı, bu sağlık sorunumdan dolayı olaylar gelişti" dedi. Kabin görevlilerine yönelik hakaret ve küfürleri için de "Ortaya söylemiş olabilirim, onlara söylemedim" diyerek kendini savundu. Güdül etrafa zarar vermediğini, kimseye de yumruk atmadığını iddia etti. Güdül tutuklandı.

Uçak seferini birbirine katan magandaya 9 yıl hapis istemi (AA)

POLİSLER İFADE VERDİ



Güdül'ü uçaktan çıkarmaya gelen polisler de müşteki sıfatıyla ifade verdi. Polislerden biri ifadesinde "Uyarılarımıza rağmen kabin ekibine 'Seni işten attırırım, 10 fabrikam var' gibi tehdit ve hakaretlerine devam etti. Direnmesi üzerine de kelepçe taktık" dedi. Kabin memurları da dosyada müşteki olarak yer aldı. Onlar da Londra'ya gidecek uçak değiştiği için yolcuların koltuk numaralarının da değiştiğini ve bunun da binişten önce yolculara bildirildiğini anlatarak bundan dolayı kendilerine hakaret ve küfürler eden Güdül'den şikâyetçi oldular.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Berat Güdül hakkında "görevi yaptırmamak için direnmek" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kabin memurlarına yönelik hareketlerinin de kadına karşı tehdit ve hakaret suçlarını oluşturduğu ve bu suçların da uzlaşmaya tabi olduğu belirtilerek bu suçların dosyası ayrıldı. Kabin görevlileri uzlaşmayı kabul etmezse Güdül hakkında bu suçlardan da dava açılabilir. Güdül'ün tutukluluğu devam ediyor.