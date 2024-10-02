Antalya’da şüpheli ölüm! Genç kadın erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, güzellik merkezi çalışanı Zehra Gün (23), dün gece kaldığı erkek arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi tespit edilmeyen Gün'ün ölüm nedeni belirsizliğini koruyor. Erkek arkadaşı gece birlikte içtiklerini ve sabah kendisini uyandıramadığını söyledi.

Güzellik merkezi çalışanı Zehra, gece kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu ( DHA)

ERKEK ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'ndeki bir butiğin lojman olarak kullanılan ikinci katında Zehra Gün, dün gece kimliği öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti. Sabah iş yerini açmak için kalkan arkadaşı Zehra Gün'ü uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Zehra Gün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmadığı belirlenen Zehra Gün'ün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güzellik merkezi çalışanı Zehra, gece kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu ( İHA)

Zehra Gün'ün erkek arkadaşı, verdiği ilk ifadede gece birlikte içki içtiklerini sabah kalktığında ise arkadaşını uyandıramadığını söyledi. Antalya'da bir güzellik merkezinde çalışan Zehra Gün'ün sık sık Manavgat'a geldiği ve erkek arkadaşıyla zaman geçirdiği öğrenildi.