Fatih’te korkunç cinayet! İşkenceli ölümün şüphelileri adliyede

Fatih'te korkunç cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi (DHA)

ALACAK VERECEK MESELESİNDE VAHŞET!

Olay, İstanbul Fatih'te Atik Ali Mahallesi'nde 30 Eylül Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri 18 yaşındaki Yaşar Karakaş'ın cesediyle karşılaştı. Karakaş'ın vücudunda darp izleri olduğunu belirleyen ekipler incelemelerinin ardından ölen gencin vücudunda elektrik verilmesi nedeniyle oluşan yanıklar olduğunu da tespit etti.

Olay sırasında evde bulunan ve çelişkili ifadeler veren 1'i kadın 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖNCE DARP SONRA ELEKTRİK!

Çelişkili ifadelere veren şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliği tarafından yapıldı.

Poliste olayı anlatan kadın şüpheli E.T., "Daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden kavgalar oluyordu. Ben de bu evde kalıyordum. Olay günü ben gece dışarıdaydım. Sabaha karşı eve geldiğimde onların Yaşar Karakaş'ı darbettiklerini ve elektrik verdiklerini gördüm. Hemen polise haber verdim" ifadesinde bulundu.

Cinayet Büro Amirliği'nde ifade veren diğer şüpheliler ise kavga ettiklerini doğruladı. Şüphelilerin cinayetle ilgili birbirlerini suçladıkları da öğrenildi.