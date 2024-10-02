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Mersin'de tefecilere nokta operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara yüksek faizle borç vererek mağdur eden 13 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 11:29 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 11:29
Mersin’de tefecilere nokta operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik zorluk içindeki vatandaşlara yüksek faizle borç vererek onları mağdur eden tefecilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi (Fotoğraf: DHA)Tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi (Fotoğraf: DHA)

SUÇ MATERYALLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Kimliği tespit edilen 13 şüpheli, Silifke ve Tarsus'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği ve suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 70 bin TL, USB bellekler, tapu, tabanca ve mühimmatları, borçlu bilgilerinin yazılı olduğu ajanda, icra takip dosyaları, çek yaprakları, başkalarına ait kredi kartları, boş senetler ve cep telefonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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