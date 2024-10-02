Estetik faciası! Esin Övet görme kaybı yaşadı! Yakın arkadaşı Ebru Şallı detayları anlattı: Karanlık odalarda kaldı! Depresyona girdi

Gazeteci ve yazar Esin Övet, 2022 yılında Şişli'de bulunan bir estetik merkezinde görev yapan Doktor Alp A. tarafından kaş kaldırma ve göz kapağı ameliyatı olması sonucu iddiaya göre sağ gözünde görme kaybı yaşadı.

Övet, estetik doktoruna tazminat davası açtı. Dava, İstanbul 9. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada davacı Esin Övet ve avukatı ile davalı doktorun avukatı hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, model ve sunucu aynı zamanda Esin Övet'in yakın arkadaşı Ebru Şallı'da tanık sıfatıyla katıldı.