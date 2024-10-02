Estetik faciası! Esin Övet görme kaybı yaşadı! Yakın arkadaşı Ebru Şallı detayları anlattı: Karanlık odalarda kaldı! Depresyona girdi

Gazeteci ve yazar Esin Övet, 2022 yılında Şişli'de bulunan bir estetik merkezinde görev yapan Doktor Alp A. tarafından kaş kaldırma ve göz kapağı ameliyatı olması sonucu iddiaya göre sağ gözünde görme kaybı yaşadı.
Övet, estetik doktoruna tazminat davası açtı. Dava, İstanbul 9. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada davacı Esin Övet ve avukatı ile davalı doktorun avukatı hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, model ve sunucu aynı zamanda Esin Övet'in yakın arkadaşı Ebru Şallı'da tanık sıfatıyla katıldı.
Manken Ebru Şallı
EBRU ŞALLI DİNLENDİ
Beyanda bulunan Şallı, "Bu süreçte son sekiz aydır işlerinin hiç birini yapamadı, depresyona girdi ve maddi zarar gördü. Duşa yüzme gözlüğü ile giriyordu. Üç ay içerisinde on altı kilo aldı ve fiziksel olarak değişime uğradı" dedi.
Esin Övet ve Ebru Şallı
PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELENLER GELMİŞ
Davacı Esin Övet, beyanlarında Çebi Sağlık Hizmetleri'nde gözüne kimyasal madde döktüklerini belirterek, "Operasyon sonrası doktorum bana çok zorlanacağımı ama bu durumun geçici olduğunu söyledi, ancak geçmedi. Ameliyat sonrası doktorum beni yok saydı. Amacım iyileşmeye çalışmaktı, Türkiye'de gitmediğim doktor kalmadı ve onlar bana, benim bir daha göremeyeceğimi söylediler. Operasyon sonrası ilk sekiz ay gözümün içi çakmak yakar gibi yandı. İlk 8 ay saklanmamın sebebi ise, babam hasta olduğu için annemi daha fazla üzmek istemedim. Bu sekiz aylık süreç sonrası gittiğim başka doktor bana, 'pişmiş tavuğun başına ne gelmişse, senin de başına ondan gelmiş' dedi. Tek başıma toparlanmaya çalıştım. Sekiz ay boyunca yanan gözümün görmediği ortaya çıktı. Hala sol gözüm görmüyor, sürekli yaş akıyor. Benim davalı doktor ve ekibiyle bir derdim yok. Bana, 'Esin yalan söylüyor, bizden para koparmaya çalışıyor, gözü görüyor' dendiği için ben bu davayı açmak zorunda kaldım. Ben gözümü kendi başıma bu hale getirmedim" şeklinde konuştu.