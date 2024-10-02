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Estetik faciası! Esin Övet görme kaybı yaşadı! Yakın arkadaşı Ebru Şallı detayları anlattı: Karanlık odalarda kaldı! Depresyona girdi

Gazeteci ve yazar Esin Övet'in kaş kaldırma ve göz kapağı operasyonları sonrası, sağ gözünde görme kaybı yaşadığı iddiasıyla estetik doktoruna tazminat davası açtı. Olaya ilişkin görülen davada, Övet'in yakın arkadaşı model ve sunucu Ebru Şallı tanık olarak dinlendi. Şallı'nın olay hakkında söyledikleri şaşkınlık yarattı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:43 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:43
Estetik faciası! Esin Övet görme kaybı yaşadı! Yakın arkadaşı Ebru Şallı detayları anlattı: Karanlık odalarda kaldı! Depresyona girdi

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Gazeteci ve yazar Esin Övet, 2022 yılında Şişli'de bulunan bir estetik merkezinde görev yapan Doktor Alp A. tarafından kaş kaldırma ve göz kapağı ameliyatı olması sonucu iddiaya göre sağ gözünde görme kaybı yaşadı.

Övet, estetik doktoruna tazminat davası açtı. Dava, İstanbul 9. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada davacı Esin Övet ve avukatı ile davalı doktorun avukatı hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, model ve sunucu aynı zamanda Esin Övet'in yakın arkadaşı Ebru Şallı'da tanık sıfatıyla katıldı.

Manken Ebru ŞallıManken Ebru Şallı

EBRU ŞALLI DİNLENDİ
Beyanda bulunan Şallı, "Bu süreçte son sekiz aydır işlerinin hiç birini yapamadı, depresyona girdi ve maddi zarar gördü. Duşa yüzme gözlüğü ile giriyordu. Üç ay içerisinde on altı kilo aldı ve fiziksel olarak değişime uğradı" dedi.

Esin Övet ve Ebru ŞallıEsin Övet ve Ebru Şallı

PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELENLER GELMİŞ
Davacı Esin Övet, beyanlarında Çebi Sağlık Hizmetleri'nde gözüne kimyasal madde döktüklerini belirterek, "Operasyon sonrası doktorum bana çok zorlanacağımı ama bu durumun geçici olduğunu söyledi, ancak geçmedi. Ameliyat sonrası doktorum beni yok saydı. Amacım iyileşmeye çalışmaktı, Türkiye'de gitmediğim doktor kalmadı ve onlar bana, benim bir daha göremeyeceğimi söylediler. Operasyon sonrası ilk sekiz ay gözümün içi çakmak yakar gibi yandı. İlk 8 ay saklanmamın sebebi ise, babam hasta olduğu için annemi daha fazla üzmek istemedim. Bu sekiz aylık süreç sonrası gittiğim başka doktor bana, 'pişmiş tavuğun başına ne gelmişse, senin de başına ondan gelmiş' dedi. Tek başıma toparlanmaya çalıştım. Sekiz ay boyunca yanan gözümün görmediği ortaya çıktı. Hala sol gözüm görmüyor, sürekli yaş akıyor. Benim davalı doktor ve ekibiyle bir derdim yok. Bana, 'Esin yalan söylüyor, bizden para koparmaya çalışıyor, gözü görüyor' dendiği için ben bu davayı açmak zorunda kaldım. Ben gözümü kendi başıma bu hale getirmedim" şeklinde konuştu.

Yazar Esin Övet.Yazar Esin Övet.


Duruşma sırasında hakim, Esin Övet'in beyanda bulunduğu sırada gözünden yaş akmasına ilişkin bu durumun operasyon sonrası mı olduğunu sordu. Övet, "Evet, operasyon sonrası oldu" şeklinde cevap verdi.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Duruşmada tanık sıfatıyla beyanda bulunan Ebru Şallı, bu sürece başından beri şahit olduğunu belirterek, "Esin, ciddi derecede görme kaybı yaşadı ve mağdur oldu. Hastaneye göz kapağını yaptırmak için başvurdu ama işlemlerden sonra gözünü kaybetti. Arkadaşım bir gazeteci ve sabah yazması gereken yazılar oluyordu ancak bunları yazamıyordu. Bende bu süreçte kendisine destek oldum. Evine yemek yapıp götürüyordum. Kendisi maddi manevi büyük bir kayıp yaşadı. Esin, ameliyat olacağını ilk etapta bana söylemedi. Ameliyat günü bana resim attı ve sonrasında saatlerce aramama rağmen haber alamadım. Haber alamayınca hastaneye yanına gittim" diye konuştu.

Ebru Şallı.Ebru Şallı.

KARANLIK ODADA KALDIM
Beyanlarında Övet'i hastanede ziyarete gittiğinde kötü durumda olduğunu belirten Şallı, "Biz kendisinin görme kaybı yaşayacağını düşünemedik. Taburcu olduktan sonra evinde karanlık bir odada kaldı, ihtiyaçlarını gideremiyordu. Ameliyat sonrası bunların normal olduğunu ve geçici olduğunu düşündük. Kendisi kontrollerine düzenli olarak gidiyordu. Gözünü kaybettikten sonra üç ay boyunca karanlık odalarda kaldı. En son başka bir hastanede göz doktoru ile devam etme kararı aldı. Hastanedeki doktorlar Esin'in git gide görme yetisini kaybettiğini söylediler. Esin artık üretemiyor, işlerini yapamaz hale gelmişti o süreçte. Esin, ilk duruma göre biraz ilerleme kaydetti ama hala göremiyor. Kendisi çok değerli bir gazeteci, birçok programı var. Bu süreçte son sekiz aydır işlerinin hiç birini yapamadı, depresyona girdi ve maddi zarar gördü. Duşa yüzme gözlüğü ile giriyordu. Üç ay içerisinde on altı kilo aldı ve fiziksel olarak değişime uğradı. Beni ağlayarak sürekli arıyordu. Babasını geçen hafta kaybetti. Esin çok kötü bir süreç yaşadı. Esin bana doktorla alakalı olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. İlk etapta düzeleceğini düşünüp dava açmak istemedi" dedi.

Esin ÖvetEsin Övet



Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların tanıklarının dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ÇOK MAĞDUR VAR
Duruşma sonrası mahkeme salonu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Esin Övet, "İçeride de söyledik. Benim gibi çok mağdur var. İnşallah bu mahkemeler çabuk biter, herkes sağlığına kavuşur" diye konuştu.

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