Eski eşinin selasını verdirdi! Ağızları açık bırakan olay

Zafer Kufacı

Aynı ifadesini verdi, tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Zafer Kufacı'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı mahkemede Tuğçe Emir mahkeme salonunda hazır bulundu. Görülen ilk mahkeme ile ikinci mahkemede aynı ifadeyi veren Zafer Kufacı, savunmasında, "Suçsuzum, ben bu şekilde hiçbir şey söylemedim. Müştekinin tamamen kendi uydurmasıdır. Samimi olmak gerekirse birbirimize küfür etmişizdir. Asıl meselemiz çocuğumuzdur. Ben çocuğumuzu görmek istiyorum fakat bana göstermiyor. Kendisine karşı ne bir sevgim ne bir kinim vardır. Ben kendisine zarar verecek olsam aynı çay ocağında her gün karşılıklı çay içmeyiz. Birbirimize hakaret etmişliğimiz vardır. Bu da karşılıklı olmuştur. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.