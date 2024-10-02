KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY °C, 28°C Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 19°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.