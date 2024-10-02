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Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2024 yılında yaşanacak ikinci ve son Güneş tutulması gökyüzü olaylarına ilgi duyanlar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle Terazi Burcu'nda gerçekleşecek bu tutulma astrolojik etkileriyle de dikkat çekiyor. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:25
Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

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Ekim ayındaki Güneş tutulması yılın son ve ikinci tutulması olarak gökbilim meraklılarının ilgi odağı olmuş durumda. Bu nadir gökyüzü olayı, Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı hizaya gelmesiyle oluşacak ve belirli bölgelerden kısmi olarak izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Bu yılın son Güneş tutulması, 2 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Türkiye saati ile 20:49'da başlayacak olan tutulma, Terazi Burcu'nda gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Tutulma, 14 Ekim 2024 tarihinde meydana gelecek ve Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Ancak bu gökyüzü olayı Amerika'nın bazı bölgelerinde ve Orta Amerika'da görülebilecek.

BURÇLARA ETKİLERİ NASIL OLACAK?

Terazi Burcu: Kendi iç dengelerini bulmak isteyen Teraziler için önemli bir dönüm noktası olabilir. İlişkilerde yeni başlangıçlar ve eski problemlerle yüzleşme olasılığı yüksek.
Koç Burcu: Karşıt burç olarak Koçlar için ilişkilerde çatışmalar ve denge arayışları ön planda olacak. İnisiyatif alarak sorunlara çözüm bulma eğiliminde olabilirler.
Yengeç Burcu: Aile ve ev hayatında düzenlemeler yapmak için fırsatlar doğabilir. Duygusal kararlar alırken mantığı ön planda tutmaları gerekebilir.
Oğlak Burcu: Kariyer ve toplumsal statü konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Profesyonel anlamda dengeyi sağlama çabaları artabilir.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş'in önünden tam kavuşumla geçtiği ancak Güneş'i tamamen örtmediği bir tutulma türüdür. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir. Bu doğa olayı, Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı ve Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngesinin tam dairesel olmaması nedeniyle meydana gelir.

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