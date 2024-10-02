Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

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Ekim ayındaki Güneş tutulması yılın son ve ikinci tutulması olarak gökbilim meraklılarının ilgi odağı olmuş durumda. Bu nadir gökyüzü olayı, Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı hizaya gelmesiyle oluşacak ve belirli bölgelerden kısmi olarak izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK? Bu yılın son Güneş tutulması, 2 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Türkiye saati ile 20:49'da başlayacak olan tutulma, Terazi Burcu'nda gerçekleşecek. GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ? Tutulma, 14 Ekim 2024 tarihinde meydana gelecek ve Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Ancak bu gökyüzü olayı Amerika'nın bazı bölgelerinde ve Orta Amerika'da görülebilecek.