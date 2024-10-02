Bartın’ı sağanak vurdu: 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da iki gün önce başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yoğun yağışın Arıt Çayı'nın debisini yükseltmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşımı sağlayan ana yollar su altında kaldı.

Jandarma ekipleri, yol girişlerine şerit çekerek sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Ayrıca sağanak nedeniyle Yalı mevkiindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de sular altında kaldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ!

Bartın Valiliğinin dün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim 2024 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtilmişti.