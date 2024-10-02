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Green Card başvuru ekranı: DV-2026 Green Card çekilişi başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler ve şartlar!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama hakkı kazanmak isteyen birçok kişi, DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini merakla bekliyor. ABD Freetown Büyükelçiliği, Green Card başvuru sürecinin detaylarını açıkladı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:09 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:09
Green Card başvuru ekranı: DV-2026 Green Card çekilişi başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler ve şartlar!

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayıp çalışma hakkı kazanmak isteyen birçok kişi için heyecan verici bir dönem başlıyor. ABD Freetown Büyükelçiliği, 2024 Green Card başvuru tarihlerini duyurdu. Binlerce aday, bu tarihleri ve başvuru sürecini merakla bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.

Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru ise 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ABD FREETOWN BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURDU

DV-2026 Programı için online kayıt dönemi, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Doğu Yaz Saati (EDT) ile 12:00'de (GMT-4) başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü Doğu Standart Saati (EST) ile 12:00'de (GMT-5) sona erecektir.

Kayıt dönemi boyunca bir kişi için birden fazla başvuru yapılması, o kişinin tüm başvurularını geçersiz kılacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURULARI

https://dvprogram.state.gov/

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.

Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.

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