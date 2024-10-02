Green Card başvuru ekranı: DV-2026 Green Card çekilişi başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler ve şartlar!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayıp çalışma hakkı kazanmak isteyen birçok kişi için heyecan verici bir dönem başlıyor. ABD Freetown Büyükelçiliği, 2024 Green Card başvuru tarihlerini duyurdu. Binlerce aday, bu tarihleri ve başvuru sürecini merakla bekliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
2024 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.
Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru ise 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
ABD FREETOWN BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURDU
DV-2026 Programı için online kayıt dönemi, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Doğu Yaz Saati (EDT) ile 12:00'de (GMT-4) başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü Doğu Standart Saati (EST) ile 12:00'de (GMT-5) sona erecektir.
Kayıt dönemi boyunca bir kişi için birden fazla başvuru yapılması, o kişinin tüm başvurularını geçersiz kılacaktır.