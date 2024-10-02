Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 4 ile sarı 3 ile turuncu alarm

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.