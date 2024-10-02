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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile sarı 3 ile turuncu alarm

HAVA DURUMU | Soğuk ve yağışlı havayla birlikte sonbahara resmen girdik. Kışlıklarını yavaş yavaş çıkaran vatandaşlar dışarıya çıkmadan önce “Bugün hava nasıl olacak” sorusunun yanıtını arıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerinde 4 ile sarı 3 ile ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir’de hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:31 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:41
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 4 ile sarı 3 ile turuncu alarm

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Ekim ayı ile soğuk ve yağışlı hava ülkemize sert bir giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını verdi. MGM'den yapılan son tahminlere göre 4 ile sarı kodlu 3 ile ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların ilk saatlerine dikkat çeken MGM "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

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4 İLE SARI 3 İLE TURUNCU KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kodla uyarılan iller şu şekilde: Bartın, Kastamonu, Zonguldak

Sarı kodla uyarılan iller ise şunlar: Bolu, Sinop, Düzce, Karabük

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

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EGE

Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA, 28°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesiMeteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 28°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA, 24°C

Az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KONYA, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 23°C

Parçalı bulutlu

VAN, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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