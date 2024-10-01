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Narin cinayeti gizemini korumaya devam ediyor: 91 örnek var tek delil yok!

Narin Güran soruşturmasında otopsi işlemi öncesinde cesetten alınan 91 örnekle ilgili herhangi bir delil elde edilemediği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Narin cinayeti gizemini korumaya devam ediyor: 91 örnek var tek delil yok!

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Narin Güran soruşturmasında otopsi işlemi öncesinde cesetten alınan 91 örnekle ilgili herhangi bir delil elde edilemediği iddia edildi. Moleküler ve genetik incelemeye tabi tutulan cesette biyolojik bulgu ve sürüntü örnekleri alındı. Tüm bu örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çuvaldan Narin'in kimlik kartının da çıktığı kaydedildi. 8 yaşındaki Narin'in kimliğinin bile çuvala konulması cinayetin profesyonelce işlendiği kanısını kuvvetlendirdi. Öte yandan Anne Yüksel ile ağabey Enes'ten alınan DNA profili ile eşleşme olmadığı bildirildi.

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