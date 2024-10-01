Küsuf namazı nedir, ne zaman ve nasıl kılınır? Güneş tutulmasında küsuf namazı kaç rekat kılınır?

Güneş tutulması, ayın Dünya ile güneş arasında yer alması sonucunda güneş ışığının Dünya'ya ulaşmasını engelleyen doğa olayıdır. Bu olay, İslam dininde özel bir anlam taşır ve tutulma sırasında kılınması gereken özel bir namaz vardır: Küsuf namazı. Peki, Küsuf namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

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KÜSUF NAMAZI NEDİR?

Küsûf namazı ezan ve kāmet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Seferî durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir.