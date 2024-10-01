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Küsuf namazı nedir, ne zaman ve nasıl kılınır? Güneş tutulmasında küsuf namazı kaç rekat kılınır?

2 Ekim'de gerçekleşecek olan Halkalı Güneş tutulması nedeniyle birçok kişi Küsuf namazı kılmak ve yaratıcısına dua etmek için hazırlık yapmaya başladı. İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Küsuf namazı Güneş tutulması sırasında kılınan özel bir namazdır. Peki, Küsuf namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekat yapılır? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:51 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:51
Küsuf namazı nedir, ne zaman ve nasıl kılınır? Güneş tutulmasında küsuf namazı kaç rekat kılınır?

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Güneş tutulması, ayın Dünya ile güneş arasında yer alması sonucunda güneş ışığının Dünya'ya ulaşmasını engelleyen doğa olayıdır. Bu olay, İslam dininde özel bir anlam taşır ve tutulma sırasında kılınması gereken özel bir namaz vardır: Küsuf namazı. Peki, Küsuf namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KÜSUF NE DEMEK?

Sözlükte "örtmek; kararmak" anlamlarına gelen küsûf, güneş için kullanıldığında ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi yani güneş tutulması olayını ifade eder.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KÜSUF NAMAZI NEDİR?

Küsûf namazı ezan ve kāmet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Seferî durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KÜSUF NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke'yi okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Besmele çekilir.Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur.Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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