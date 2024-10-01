Küçük kız tecavüzcülerin tek tek ismini verdi! Utanç kuyruğu kan dondurdu

Sorguları tamamlanan 18 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

1 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.