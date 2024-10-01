Küçük kız tecavüzcülerin tek tek ismini verdi! Utanç kuyruğu kan dondurdu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu.
14 yaşındaki kız çocuğu, polise sığındı ve ilçede yaşayan erkeklerin tecavüzüne uğradığını anlattı.
GÖZALTINA ALINDILAR
14 yaşındaki kız çocuğunun pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını alan polis harekete geçti.
Küçük kız, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 18 kişinin ismini verdi.
18 kişi tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı.
Sorguları tamamlanan 18 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
1 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.