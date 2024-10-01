Dünya Kahve Günü nedir? 1 Ekim Dünya Kahve Günü kutlama mesajları

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Ekim ayını karşılarken Uluslararası Dünya Kahve Günü'nü de kutluyoruz. Dünya Kahve Günü her sene 1 Ekim'de kutlanıyor. Bu özel günde yeni kahve aromaları deneyebilir ya da bir arkadaşınıza güzel bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Peki bu özel günde sevdiklerimize hangi mesajları gönderebiliriz? İşte Dünya Kahve Günü'nü güzelleştiren o mesajlar, alıntılar ve birbirinden güzel kahve fotoğrafları..

Takvim Foto Arşiv Uluslararası Kahve Günü nedir? Dünya Kahve Günü her yıl 1 Ekim'de kutlanan ve kahve kültürünü, üreticilerini ve tüketimini onurlandıran özel bir gün. 2014 yılında Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO) tarafından başlatılan bu etkinlik dünya genelinde kahve tutkunlarını bir araya getirirken kahve üreticilerinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kutlamalar,kahve tadım etkinlikleri, seminerler ve sosyal medya kampanyaları ile renklendirilirken bu özel gün aynı zamanda sürdürülebilir tarım fikri gibi önemli konulara da vurgu yapıyor.