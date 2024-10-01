HAVA DURUMU | Sıcaklıklar aniden düştü! Yağış geliyor! Meteoroloji’den 17 ile özel uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara'nın kuzeydoğusu, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bugün beklenen şiddetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şu şekilde: Sabah saatlerinden itibaren yarın öğlene kadar Zonguldak, Bartın - İnebolu arasında aşırı yağış var. Bu sürede 200kg yağış yağabilir. Bu bölgedeki dereler taşar. Dere kenarlarından ve yataklarından uzaklaşın, yükseklere çıkın. Fırtına da var. İstanbul bugün sabah yerel yağmur görülebilir. Sonbahar havasında 20 C. İzmir 24, Antalya 28, Ankara akşam yağmurlu 17 C. Hafta sonu bugüne göre sıcaklıklar 7-8 derece artacak. Haftanın ikinci yarısı yağış görünmüyor. BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı