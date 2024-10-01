BUDO duyurdu: İşte iptal edilen seferler

Marmara Bölgesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşullara deniz ulaşımını vurdu.
BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara Bölgesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşullara deniz ulaşımını vurdu.
BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."