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BUDO duyurdu: İşte iptal edilen seferler

Marmara Bölgesinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte BUDO'nun iptal edilen seferleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:11 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:11
BUDO duyurdu: İşte iptal edilen seferler

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Marmara Bölgesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşullara deniz ulaşımını vurdu.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Hava şartları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi (Fotoğraf: AA)Hava şartları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi (Fotoğraf: AA)

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi (Fotoğraf: AA)BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi (Fotoğraf: AA)

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."

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