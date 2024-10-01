9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek 2024? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler? Ekim ayı Meclis kararları!

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9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ



Soyadı düzenlemesi yapılacak

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.