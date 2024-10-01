Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 yılı ilk sahur ve oruç ne zaman?

2024 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi birçok kişi tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan bu ay oruç ibadetiyle birlikte manevi bir yolculuğa kapı aralıyor. Her yıl hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, 2024 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre, 2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk sahur ise 29 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Ardından milyonlarca Müslüman, oruç ibadetine başlayarak bu mübarek ayın ruhaniyetine adım atacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayının en kıymetli gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak belirtilen bu gecede Müslümanlar ibadetlerini daha da yoğunlaştırarak manevi huzuru arayacak. Ramazan ayı ise 29 Mart Cumartesi günü sona erecek.