Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 yılı ilk sahur ve oruç ne zaman?

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2024 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi birçok kişi tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan bu ay oruç ibadetiyle birlikte manevi bir yolculuğa kapı aralıyor. Her yıl hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, 2024 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre, 2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk sahur ise 29 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Ardından milyonlarca Müslüman, oruç ibadetine başlayarak bu mübarek ayın ruhaniyetine adım atacak.