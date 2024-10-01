Green Card başvuru ne zaman başlıyor? 2024 Green Card başvuru ekranı açıldı mı?

Green Card çekilişi için başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu. 2025 yılı için başvuru sürecinin detayları yakından takip ediliyor. Peki, Green Card başvuru ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıllarda Green Card başvuruları genellikle Ekim ayının başından Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyordu. 2024 DV Lottery çekilişi için başvurular 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2025 yılı için ise henüz resmi tarihler açıklanmadı, ancak yine Ekim ayında başlaması bekleniyor. Başvuruda bulunmayı düşünen adayların, resmi duyuruları ve tarihleri yakından takip etmeleri kritik önem taşıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusu yalnızca ABD'nin resmi DV Lottery internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla başka hiçbir aracı ya da siteye itibar edilmemelidir. Başvuru formu, eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır. Yanlış veya eksik bilgi girilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılabilir.